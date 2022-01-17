Обездвиженного косуленка нашли вблизи Большого Голоустного. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Обездвиженного косуленка нашли вблизи Большого Голоустного. Детеныш долгое время находился на неокрепшем льду, пока его не заметили люди. В любой момент животное могло стать жертвой бродячих собак, поэтому один из мужчин подобрался к нему на лодке, ломая лед. На берегу косулю передали в руки инспекторов Прибайкальского лесничества. Они отвезли детеныша в Иркутск. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Сейчас молодая косуля наверняка испытывает сильный стресс и нуждается в поддержке. Не исключено, что медикаментозной. Необходимо оценить её состояние и шансы на выживание в дикой природе, затем принимать решение о выпуске на волю, - рассказала Светлана Бабина, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по науке.

Косуленок несколько дней проведет под присмотром ветеринаров иркутской зоогалереи.

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