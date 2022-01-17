353 случая заболевания коронавирусом выявили в Иркутской области 17 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

162 229 случаев заражения коронавирусом выявлено в Иркутской области с начала пандемии. На 17 января в регионе заболели еще 353 человека. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время в Приангарье выздоровело 151 217 жителей, - отметили в ведомстве.

К сожалению, были зарегистрированы и летальные случаи, так за минувшие сутки от коронавируса умерли 17 пациентов. С начала пандемии число смертей в регионе увеличилось до 7362. Еще 597 человек скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Напомним, в Иркутской области выявлено четыре случая заражения омикрон-штаммом. Об этом 15 января сообщил глава региона. Ранее было известно лишь о двух заболевших.

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