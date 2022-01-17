Житель Братска поджег квартиру с 81-летней женщиной, чтобы скрыть убийство ее сына Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

12 января в доме на улице Геофизической в Братске произошел пожар. Спасатели обнаружили тела пожилой женщины и мужчины с колото-резанными ранами. Подозреваемого задержали. На допросе 34-летний братчанин признал свою вину и рассказал, как все произошло. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователями СК установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений убил 48-летнего мужчину, - рассказали в ведомстве. - Затем с целью сокрытия следов преступления поджег дом и скрылся.

Мужчина признался, что прекрасно знал – в доме осталась 81-летняя мать убитого. Из-за болезни женщина не могла передвигаться и была прикована к постели.

По ходатайству следствия обвиняемый арестован судом.

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