Сроки строительства школы на улице Багратиона в Иркутске могут сдвинуться из-за грунтовых вод. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске продолжается строительство школы на улице Багратиона. Здание будет состоять из восьми трехэтажных блоков, где в одну смену сможет учиться 51 класс. Также предусмотрены спортивный и зрительный залы, актовый зал-форум, бассейн, библиотека, столовая полного цикла, медблок и другие специализированные кабинеты. Однако застройщик столкнулся с непредвиденными обстоятельствами. Из-за повышенного уровня грунтовых вод подрядная организация выполняет земляные работы по обустройству котлована, хотя согласно графику этот этап должен быть уже завершен. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– К середине января задача с отведением повышенных грунтовых вод должна была быть уже решена, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Но воду мы по-прежнему наблюдаем. Сегодня поставил задачу проектировщикам совместно с экспертами найти решения, которые позволили бы ускорить процесс. И дети, и родители этого микрорайона с нетерпением ждут открытия новой школы.

Сегодня на стройплощадке идет выимка грунта под котлован. Параллельно проводится водоотведение. Задействованы более десяти единиц техники. Работы ведутся без выходных с раннего утра до позднего вечера.

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