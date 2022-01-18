Школы Иркутской области предупредили о возможном переходе на дистанционку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области детские сады и школы работают в обычном режиме. На дистанционный режим обучения вынужденно переводят лишь те классы, где выявлены случаи заболевания коронавирусом. Однако руководителям учебных организаций поручено усилить контроль за неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу регионального минобра Максима Парфенова.

- В случае массового подъёма заболеваемости в Иркутской области COVID-19 или ОРВИ образовательные организации должны быть готовы к переходу на обучение с применением электронных средств и дистанционных образовательных технологий, - отметил министр образования Приангарья. - По организации дистанционного обучения специалисты Института развития образования Иркутской области готовы оказать методическую помощь.

На 17 января от новой коронавирусной инфекции в Приангарье привились более 79 тысяч педагогов, что составляет 84% от общего числа работников детских садов, школ и ссузов. Также иммунизацию прошли 87% преподавателей вузов и около 50% студентов.

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