Руководство ТРК «Сильвер Молл» повторно обратилось в суд для возобновления работы Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В суд поступило повторное ходатайство о возобновлении деятельности ТРК «Сильвер Молл». Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. Напомним, ранее руководство торгового центра уже обращалось в суд, чтобы возобновить работу досрочно, однако в этом им было отказано. Причина – устранение нарушений пожарной безопасности не в полном объеме.

- 18.01.2022 в суд повторно поступило ходатайство о досрочном прекращении исполнения постановления суда, в связи с устранением нарушений, послужившими причиной приостановления, - говорится в сообщении суда.

Напомним, ТРК "Сильвер Молл" приостановил работу в преддверии Нового года, 30 декабря. Это произошло из-за многочисленных грубых нарушений пожарной безопасности. По данным регионального МЧС, в здании было зафиксировано больше 30 замечаний. Так, в течение 30 дней суд запретил въезд на автомобильную парковку, расположенную в здании, а также доступ посетителей и работников расположенных здесь предприятий и организаций, за исключением тех, кто устраняет нарушения.

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