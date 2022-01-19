В Иркутской области усилят работу колл-центров и увеличат объем тестирования на коронавирус

Полпред президента в СФО Анатолий Серышев поручил увеличить объемы тестирования на COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поручил увеличить объемы тестирования на коронавирусную инфекцию в связи с быстрыми темпами распространения нового штамма омикрон. Также Серышев отметил, важно, чтобы в этот период жители могли беспроблемно дозвониться в специальные службы, вызвать врача на дом, получить ответы на интересующие вопросы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В связи с этим нужно усилить работу колл-центров и «горячих линий», куда поступают обращения граждан: проверить их техническую и организационную готовность, при необходимости увеличить пропускную способность телефонных линий и количество операторов, в том числе привлекать студентов и волонтеров, - рассказал полпред президента в СФО.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в регионе с 11 января отмечается незначительный рост заболеваемости. Однако в Приангарье уже увеличен объем тестов на COVID-19.Также вскоре будет увеличена мощность колл-центров. К работе в них привлекут волонтеров и студентов-медиков. Также добровольцев задействуют в доставке продуктов и лекарств ковидным пациентам, а также для доставки транспортом врачей при обслуживании вызовов на дому.

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