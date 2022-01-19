Пропавшую без вести 3-летнюю девочку из Иркутска, про которую забыла мать, нашли в Хакасии

О пропаже своей 3-летней дочери, жительница Шелеховского района сообщила полицейским 18 января. Она рассказала, что еще в конце декабря прошлого года оставила дочку у подруги, которая является крестной ее дочки. Правда, вспомнила о своей девочке мать только 15 января 2022-го. Решив забрать дочь обратно, она приехала к подруге, но той дома не оказалось. Соседи рассказали, что женщина съехала из квартиры и не сообщила никому, где ее можно найти. Однако иркутским полицейским удалось быстро найти и женщину, и ребенка.

- Оказалось, что в конце декабря 30-летняя женщина вместе с сожителем и 3-летним чужим ребенком на автомобиле выехала из Шелехова в Абакан, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В столице Хакасии пара сняла квартиру и стала жить обычной жизнью. Задержали женщину в Красноярске.

Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Крестная рассказала, что мать ребенка злоупотребляет алкоголем и уже не раз оставляла дочь у нее на 2-3 дня. А перед праздниками вообще забыла про нее на несколько недель. Теперь против матери девочки может быть возбуждено административное или даже уголовное дело.