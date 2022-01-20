21 тонну камчатской рыбы без документов пытались провезти через Иркутскую область. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

На посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка накануне задержали большегруз с рыбой из Камчатского края. В грузовике была 21 тонна замороженной тихоокеанской сельди, а вот документов на нее у водителей не оказалось. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Водитель вез груз в Рязань, - говорят специалисты. – Было выявлено нарушение – товар перевозился без сопроводительных документов.

Владелец груза привлечен к ответственности, он заплатит штраф в размере 3000 рублей. Документы позже были предоставлены отправителем рыбы. Водитель продолжил свой путь.

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