Первое заседание штаба родительского контроля в Иркутской области пройдет в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Штаб родительского контроля создан в Иркутской области в декабре 2021 года при общественном Совете регионального министерства образования. В первом заседании областного штаба приняли участие представители родительской общественности Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского. По словам губернатора Игоря Кобзева, их замечания и предложения будут учитываться, в том числе при капремонте и строительстве школ. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на минобр.

- Мы пригласили к сотрудничеству тех родителей, которые уже имеют опыт организации общественного контроля в образовательных организациях, поэтому знают, как можно выстроить работу, и готовы поделиться опытом с муниципальными штабами. Их первые заседания пройдут в январе-феврале 2022 года после утверждения типового регламента, - рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

По словам главы регионального ведомства, участие родительской общественности поможет улучшить качество организации питания и сформировать более комфортную образовательную среду. Также через штабы легче будет информировать родителей и обсуждать общественные инициативы.

Напомним, создать в регионах родительские штабы поручило Министерство просвещения России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снова заболел ковидом спустя 5 месяцев: иркутские врачи о том, кого зацепит омикрон. Иркутский инфекционист Хабудаев: вакцина Спутник V эффективна против омикрон-штамма. (подробности)

Иркутские эпидемиологи рассказали, чем отличается омикрон от прежних штаммов. Иркутская область вошла в топ регионов по числу зарегистрированных случаев омикрона. (подробности)