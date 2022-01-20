С чем связан рост спроса на жилье в новостройках в Иркутской области, объяснил специалист

Спрос на квартиры в новостройках за месяц вырос на 45% в Иркутской области Фото: Олег Укладов

В Иркутской области увеличилось число желающих приобрести квартиру в новостройке. Произошло это к концу 2021 года. В декабре специалисты регионального Росреестра зарегистрировали 671 договор долевого участия в строительстве.

- По сравнению с ноябрем 2021 года спрос на жилье в новостройках в Приангарье вырос на 45%, по отношению к декабрю 2020 года рост составил 11%.

Также чаще стали интересоваться жильем в Иркутском районе. В конце прошлого года там в долевое строительство вступили 178 человек, что на 80% больше, чем в ноябре. Тогда желающие приобрести заветные квадратные метры оформили 99 договоров.

Тем временем в Иркутске также вырос спрос на новостройки. В декабре в областном центре договоры заключил 461 житель. За месяц количество оформленных ДДУ (договор долевого участия) выросло на 36%. Чем же можно объяснить такие данные?

- На самом деле, увеличение продаж жилья в конце года – это традиционное явление, -рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» специалист по недвижимости Константин Козлов. – Дело в том, что люди зачастую хотят оставить нерешенные вопросы в прошлом году. Этим и пользуются риелторы. Самый распространенный маркетинговых ход в преддверии Нового года – это реклама с лозунгом : «Успейте купить по старой цене». Потенциальных покупателей уверяют, что с января увеличится стоимость стройматериалов, работ и, конечно, самой квартиры.

Всего в 2021 году в регионе в долевое строительство вступили 5,8 тысяч человек. По сравнению с 2020 годом интерес к покупке жилья в новостройках в Иркутской области вырос на 3%.

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