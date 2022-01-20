В Слюдянке главу ресурсоснабжающей компании обвиняют в краже 32 миллионов рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В многомиллионных махинациях обвиняют руководителя ресурсоснабжающей компании в Слюдянке. По версии следствия, в 2019 году глава организации предоставил ложные данные о размерах расходов, в том числе по уплате налогов и других платежей на работников фирмы. В результате компании из средств областного бюджета была выдана субсидия на сумму больше 32 миллионов рублей для возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СК.

- Вместе с тем, в ходе прокурорской проверки выявлено, что фактически организация не произвела налоговые и иные отчисления на указанную сумму, поскольку работы по ремонту и обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры выполняли не работники, а иные хозяйствующие субъекты, - отметили в ведомствах. -В результате незаконного получения субсидии бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере свыше 32 миллионов рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в органы Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой области на контроль.

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