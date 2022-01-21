Число заболевших стремительно растет: новые данные о COVID-19 в Иркутской области

Еще 530 жителей Иркутской области заболели коронавирусом 21 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 530 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки. Число заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 164 076. Лечение в больницах проходят 1942 пациента, что 59 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в пресс-службе оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Отрицательные ПЦР-тесты за сутки получили 278 жителей Приангарья, всего с болезнью справились 152 074 человек, - рассказали в оперштабе.

Были зафиксированы и летальные случаи. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 17 пациентов. Всего - 7432. От иных, не связанных с коронавирусом заболеваний, умерли 600 человек, двое - за последние сутки.

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