Омикрон выявили у 69 жителей Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области число случаев заражения омикрон-штаммом увеличилось до 69. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Он отметил, что штамм быстро распространяется даже в странах с большим количеством вакцинированных жителей, однако прививка помогает легче перенести инфекцию.

- Запасов вакцины сейчас достаточно, - отметил глава региона. -Периодически мне поступают жалобы на нехватку Спутника Лайт в крупных медучреждениях с большим потоком желающих привиться. Регулируем ситуацию в ручном режиме. В Иркутске, например, ревакцинироваться сейчас можно в поликлинике №4, городской больнице №8 и в «Сибэкспоцентре».

На 21 января в Иркутской области полностью вакцинировались 1 179 802 человека. Еще 1 253 493 – привились первым компонентом вакцины. Больше всего прошедших иммунизацию жителей в Иркутске, Ангарске и Братске.

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