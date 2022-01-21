Мошенники заставили сибирячку поверить в то, что у нее есть полумиллионный долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59-летней жительнице Ангарска позвонила незнакомка. Она спросила у женщины, оформляла ли та покупку в онлайн-магазине электротехники. Конечно, ответ был отрицательным, но собеседница поспешила сообщить, что у сибирячки имеется крупная задолженность и ее в любом случае придется погасить. Чтобы «помочь», аферистка предложила доверчивой ангарчанке взять кредит, заверив, что деньги обязательно вернутся на ее счета, но рассказывать об этом никому не стоит. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выполняя указания позвонивших, ангарчанка сообщила им номера своих банковских карт и приходящих смс-кодов, - рассказали в ведомстве. - Затем в течение двух дней взяла несколько кредитов на общую сумму 480 тысяч рублей, и несколькими переводами на разные номера телефонов перечислила их аферистам.

О том, что стала жертвой мошенников, женщина поняла, когда ее попросили оформить кредит в еще банке, в который она ранее никогда не обращалась. После этого ангарчанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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