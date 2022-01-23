Бастрыкин передал дело о гибели девочки от укусов собак в Главное следственное управление. Фото: СК РФ по Забайкальскому краю

Расследование уголовного дела, возбужденного в Забайкальском крае, после гибели 7-летней девочки, будут вести специалисты Главного следственного управления СК России. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Как отмечается в сообщении, дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» передано «в связи с широким общественным резонансом». Напомним, тело ребенка нашли 22 января со следами укусов животных в селе Домна в Читинском районе. Предполагается, что ее растерзали бездомные собаки.

После этого жители села собрались у администрации с вопросами, сколько еще будут продолжать по улицам разгуливать четвероногие бродяги.

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