Температурный режим восстановлен в гимназии №1 в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Температурный режим в классах гимназии №1 в Иркутске восстановлен и находится в пределах допустимых норм: +18 градусов. Проверка тепла и давления в системе теперь проходит три раза в сутки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

– Учебный процесс не прерывался. Дети обучались в других кабинетах. На совещании с участием теплоснабжающих и обслуживающих организаций было принято решение увеличить температуру теплоисточника на 5-7 градусов, - сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

Также заммэра отметил, что, проблема была в недостающем оборудовании. В минувшие выходные в гимназии полностью заменили, либо частично нарастили радиаторы в двух кабинетах. Благодаря этому температура пришла в норму.

Так же обсудили иные инженерные решения, чтобы в случае подобной ситуации усилить циркуляцию в сети. В ближайшее время компания теплоснабжения проведет перекладку участка инженерных коммуникаций на трубу большего диаметра.

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