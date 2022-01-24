В Иркутске усилен контроль за ситуацией с бездомными животными после трагедии в Забайкалье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске усилен контроль за ситуацией с безнадзорными животными после того, как в Забайкалье стая собак загрызла семилетнюю девочку. В областном центре отмечается значительный рост количества бродячих собак и кошек, это происходит по двум причинам: из-за выпуска отловленных особей в прежние места обитания, а также нехватки финансирования. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. В течение 2021 года на улицы города согласно федеральному законодательству вернули 738 собак из 1109 ранее отловленных. Вместе с тем в 2022 году из областного бюджета доведена субвенция в размере 5 524 600 рублей. На эти средства возможно осуществить отлов бродячих 359 собак, так как стоимость за одно животное в среднем составляет 15 381,03 рублей.

– Вместе с тем, отметим, что в 2020 году финансирование составляло 7 913 300 рублей при средней стоимости услуг 5 545 рублей за одну собаку без владельца, – сообщили в комитете городского обустройства администрации Иркутска. - В 2021 году Иркутску было выделено 10 809 500 рублей при средней стоимости услуг за идентичные мероприятия 8 909 рублей за одну собаку без владельца. В этом году стоимость услуг со стороны подрядных организаций значительно выросла.

В адрес отдела санитарного состояния администрации Иркутска поступали жалобы от жителей предместья Рабочее, поселка Вересовка и станции Батарейная о том, что неизвестные массово выпускают собак без бирок, несмотря на то, что раньше здесь бездомных животных не было. В связи с этим будет составлено обращение в прокуратуру и другие надзорные органы для проверки добросовестности организаций, занимающихся отловом.

Вместе с тем, решается вопрос о строительстве государственных приютов. Также в администрации Иркутска будут предложены изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» в части выпуска собак без владельцев в прежнее место обитания.

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