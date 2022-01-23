25 бездомных собак отловили за сутки в селе Забайкалья, где псы загрызли 7-летнюю девочку

Отлов бездомных собак в Забайкальском крае продолжается Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В селе Домна под Читой вот уже сутки проходят зачистки. С забайкальских улиц отлавливают бездомных собак. Такая тотальная зачистка началась там после трагедии. Семилетнюю девочку загрызла стая бродячих псов по дороге от музыкальной школы до дома. Когда девочка не вернулась с занятий в назначенное время, родители обратились в полицию.

Поиски закончились уже через полчаса – тело ребенка с множеством укусов было найдено на местном пустыре. Место преступления тут же оцепили и пока следователи работали, селяне брали штурмом администрацию села. Требовали ответить «доколе?!». Многие сказали, что больше не выпустят своих детей, даже в школу в понедельник. Отбиться от своры не каждый взрослый то сможет, что уж говорить про детей.

Фото: СУ СК России по Забайкалью

К жителям Домны в тот же вечер приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он пообещал, что отлов начнется прямо с утра, 23 января.

- За сегодняшний день в селе Домна отловили 25 собак, там работают две бригады, - рассказали КП-Иркутск в Государственной ветеринарской службе Забайкалья. – Конечно, это не все. Отлов продолжается.

В то же время губернатор пообещал, что возить детей в школу пока будет специальный автобус. И его уже выделили. Он начнет подвоз детей уже в понедельник, 24 января (расписание здесь).

Решить проблему с бродячими псами на улицах края – не так просто. По словам Александра Осипова, полностью убрать собак с улиц мешают изъяны в законодательстве. С инициативой внести изменения в федеральный закон он намерен обращаться в Федеральное Собрание, Правительство России и Госдуму. А пока глава региона поручил всем муниципалитетам заключать контракты на отлов собак. Также принято решение построить сеть кустовых приютов для отловленных животных. Решается вопрос финансирования этого строительства.

Пока чиновники решают, что делать, как избежать трагедий в будущем, а следователи занимаются расследованием уголовного дела, возбужденного по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", в селе Домна жители несут цветы и мягкие игрушки к школе, где училась погибшая девочка.

Жители села Домна постоянно говорили о проблеме. Фото сделано утром 23 января. Предоставлено КП-Иркутск очевидцами

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