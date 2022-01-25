Еще 611 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области 25 января выявлено 611 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе возросло до 166 354. Лечение в больницах проходят 2172 жителя области, что на 15 пациентов больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За минувшие сутки отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 346 заболевших. Всего с начала пандемии в Приангарье выздоровели 152 856 человек. - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. За сутки коронавирус забрал жизни 18 пациентов. За все время в регионе умерли 7502 человека. От иных, не связанных с инфекцией заболеваний, скончался 602(+1) человек.

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