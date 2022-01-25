В Иркутске планируют провести капитальный ремонт в трех детских садах

В Иркутске планируют провести капитальный ремонт трех детских садов. Фото: администрация Иркутска

В 2022 году в Иркутске проверять состояние детских садов, чтобы определить, где ремонт понадобится в первую очередь. За прошлый год в областном центре провели работы в 58 дошкольных учреждениях. Также в детсадах продолжат обновлять пищеблоки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- В 2022 году планируется включить в бюджет города проведение капитальных ремонтов в детских садах № 10, 43, 54, - отметили в пресс-службе администрации.

Всего в Иркутске 133 дошкольных учреждения. Их посещают более сорока тысяч детей в возрасте от 1 года до 8 лет.

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