Пятеро жителей Иркутского района украли у соседа майниноговое оборудование на 800 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала пятерых обвиняемых в краже оборудования для майнинга криптовалюты в поселке Марково Иркутского района. Они взломали контейнер и украли оттуда майнинговую машинку и 5 видеокарт. Стоимость похищенного составила больше 800 тысяч рублей. Вскоре мужчин удалось задержать. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Известно, что они проживают по соседству с потерпевшим. Один из злоумышленников знал, что заявитель занимается майнингом, и где храниться оборудование, - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент полицией выясняется, причастны ли задержанные к подобным преступлениям.

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