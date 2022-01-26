Число отравлений алкоголем снизилось в Иркутской области на 13,7% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число отравлений алкоголем снизилось в Приангарье на 13,7%. В 2021 году острое отравление спиртосодержащими напитками было у 571 человека. Почти в 61 % случаев отравление было вызвано употреблением большого количества этилового спирта – 346 сибиряков не знали меры, 119 из них от этого умерли. Еще 8 человек отравились метанолом, семеро из них скончались. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

- Большинство случаев острых отравлений химической этиологии среди населения – это отравления лекарственными препаратами - 653 случая, спиртосодержащей продукцией - 571 случай, отравления наркотиками – 197, прочие отравления - 1112 случаев, - отмечают специалисты.

В целом число подобных отравлений в 2021 году снизилось на 7% по сравнению с 2020-м.

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