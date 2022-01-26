Житель Ангарска едва не погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Житель Ангарска едва не погиб при пожаре в собственный квартире. Благо, вовремя прийти на помощь успели спасатели. О дыме в подъезде ночью 25 января по номеру «112» сообщили жители пятиэтажки в 6 «А» микрорайоне. По указанному адресу были направлены три пожарных расчёта с автолестницей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар произошел в комнате 3-комнатной квартиры, расположенной на пятом этаже. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шёл густой черный дым, - рассказали в ведомстве. - Пожарные в составе звена газодымозащитной службы, войдя в задымлённую квартиру, обнаружили там мужчину и при помощи спасательных устройств вывели его на свежий воздух.

4 жильцов эвакуировались из дома самостоятельно.

Оказалось, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. Из-за нее загорелся диван. Огонь распространился на площади двух квадратных метров, на его тушение ушла минута.

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