В Тулуне задержали водителя без прав, который рассекал на авто с подложными номерами

В Тулуне задержали водителя-лишенника, который рассекал на авто с подложными номерами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тулуне во время патрулирования инспекторы заметили иномарку Toyota Ipsum. Машину было решено остановить. Оказалось, что 40-летний житель Тулунского района лишен водительских прав. В сентябре 2021 года его поймали за рулем пьяным. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

- Кроме того, автоинспекторы выяснили, что на машине установлены подложные регистрационные знаки, - рассказали в ведомстве.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Ему придется ответить за вождение без прав и использование подложных номеров.

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