И. о. начальника Нижнеудинского таможенного поста обвиняют в вымогательстве взятки на 3,6 миллиона Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исполняющего обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Его посредника подозревают в пособничестве. Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ задержали обоих мужчин в момент передачи денег. В их квартирах проведены обыски. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь должностным лицом – и.о. начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, вымогал взятку у директора одного из предприятий, осуществляющего экспорт лесоматериалов, - рассказали в ведомстве. - Через посредника он требовал передать ему взятку в размере 3,6 миллионов рублей, ежемесячно передавая денежные средства по 300 тысяч рублей за совершение действий (бездействия) в пользу предприятия, за общее покровительство и попустительство по службе.

Подозреваемых задержали при передаче денег. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Таким образом, подозреваемый намеренно создавал условия для директора предприятия, чтобы тот был вынужден заплатить деньги ради сохранения бизнеса.

Октябрьский районный суд Иркутска заключил обвиняемого под стражу. Посредника поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проходит проверка их причастности к другим преступлениям.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области и отдела по противодействию коррупции Иркутской таможни Сибирского таможенного управления ФТС России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ангарска едва не погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты. Трагедии удалось избежать благодаря бдительным соседям. (подробности)

В Тулуне задержали водителя без прав, который рассекал на авто с подложными номерами. Лишенного прав водителя на машине с подложными номерами задержали в Тулуне. (подробности)