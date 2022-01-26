Расписание пригородной электрички Выдрино – Слюдянка изменится с 28 января

Расписание электрички Выдрино – Слюдянка изменится с 28 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание пригородных поездов на участке Слюдянка-1 – Выдрино ВСЖД изменится с 28 января. Изменения будут действовать до 9 декабря 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- По технологическим причинам на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание курсирования пригородных поездов № 6601 Выдрино – Слюдянка-1 и № 6602 Слюдянка-1 – Выдрино, - отметили в ВСЖД.

С 28 января составы будут следовать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам, воскресеньям.

Пассажиров просят заранее планировать маршруты с учетом изменений в расписании и уточнять время следования пригородных поездов.

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