Расписание пригородной электрички Выдрино – Слюдянка изменится с 28 января

Расписание электрички Выдрино – Слюдянка изменится с 28 января
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Расписание пригородных поездов на участке Слюдянка-1 – Выдрино ВСЖД изменится с 28 января. Изменения будут действовать до 9 декабря 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
- По технологическим причинам на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание курсирования пригородных поездов № 6601 Выдрино – Слюдянка-1 и № 6602 Слюдянка-1 – Выдрино, - отметили в ВСЖД.
С 28 января составы будут следовать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам, воскресеньям.
Пассажиров просят заранее планировать маршруты с учетом изменений в расписании и уточнять время следования пригородных поездов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Льготы по оплате ЖКХ в Иркутской области расширили с 2022 года: кому теперь положена компенсация. Льготы по оплате ЖКХ в Иркутской области расширили для нескольких категорий граждан. (подробности)
Синоптики рассказали, когда в Иркутске закончатся снегопады и придет мороз. 26 января в Иркутске снегопада не ожидается. (подробности)