Двух мужчин осудят в Иркутске за продажу персональных данных 40 абонентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске перед судом предстанут двое мужчин. Один из них, 24-летний житель Новосибирска, в 2020 году решил построить «бизнес» на продаже персональных данных абонентов. Заказы он передавал своему подельнику, 21-летнему иркутянину, который на тот момент работал оператором мобильной связи. Парень с помощью своей учетной записи фотографировал нужную информацию. Так, подозреваемые раскрыли личные данные около 40 человек, получив за каждого 1000 рублей. Общение, как и знакомство, мужчин происходило только в мессенджере. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Противоправная деятельность «специалиста» пресечена службой безопасности компании, о случившемся они незамедлительно сообщили в полицию, - рассказали в ведомствах. - Вскоре следователи установили организатора, он был задержан и этапирован в Иркутскую область для проведения следственных действий.

Против подельников возбуждены уголовное дела. Теперь им придется ответить за неправомерный доступ к компьютерной информации, а также незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Материалы переданы на рассмотрение в Свердловский районный суд Иркутска.

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