Рекордное число заболевших COVID-19 выявили в Иркутской области 27 января Фото: Александр ГЛУЗ

Рекордные 711 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 27 января. С начала пандемии в регионе это наибольшее количество заболевших за сутки. Таким образом, в Приангарье зафиксировано 167 714 случаев COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Лечение в больницах Приангарья проходят 2 413 пациентов, что на 144 больше по сравнению с предыдущим днем. Получили отрицательные ПЦР-тесты и справились с болезнью в минувшие сутки 238 человек. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса выздоровели 153 421житель, - рассказали в оперштабе.

За все время COVID забрал жизни 7537 жителей Иркутской области. 20 из них умерли за последние сутки, двое из которых – от иных заболеваний, не связанных с инфекций.

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