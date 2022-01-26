Парламентский запрос о слиянии больниц в Ангарске направили председателю правительства Иркутской области. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Депутаты Законодательного Собрания региона направили парламентский запрос заместителю губернатора Иркутской области – председателю правительства Константину Зайцеву. Он касается объединения трех крупнейших больниц Ангарска: перинатального центра, больницы №1 и станции скорой помощи. Депутаты просят обосновать решение о слиянии учреждений.

- Как сказано в запросе, в настоящее время среди жителей Ангарска и представителей медицинского сообщества наблюдается рост социальной напряженности, связанной с негативной оценкой проводимой реорганизации, - рассказали в пресс-службе ЗС региона.

Также парламентарии задали вопросы о дальнейшем использовании материально-технической базы больниц, объемах финансирования, маршрутизации пациентов и соотношении платных и бесплатных услуг.

На период проведения полного анализа депутаты предложили приостановить реорганизацию ангарских медучреждений.

Напомним, решение об объединении трех медучреждений было принято в конце прошлого года.

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