Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 5:10

На кладбище в поселке Марково скоро закончатся места для захоронений

Жители Маркова обеспокоены нехваткой свободной земли на местном кладбище
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Маркова обеспокоены нехваткой свободной земли на местном кладбище

Жители Маркова обеспокоены нехваткой свободной земли на местном кладбище

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Марковском кладбище вскоре могут закончиться места для захоронения. Этой проблемой обеспокоены жители поселка. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте Марковского МО.

- Существует острая необходимость в определении границ Марковского кладбища, с внесением изменений в генеральный план в части изменения зонирования территории городского поселения, - отметили в администрации.

Чтобы решить эту проблему, сначала администрацией будет оформлено кладбище, которое находится в зеленой зоне, затем земли сельхозназначения под второе кладбище. Также в течение недели будут приниматься обращения собственников земель, использующих территорию под размещение кладбища, о внесении изменений зонирования территории, а также планирующих использовать другие земельные участки под размещение кладбища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобили дорожают на 30-40 тысяч рублей в месяц: что происходит на авторынке Иркутска. Автомобили дорожают на 30-40 тысяч рублей в месяц в Иркутске. (подробности)

«Ты полосу то видишь? Мы не попадем». МАК раскрыл подробности авиакатастрофы L-410 в Иркутской области. МАК: координаты взлетной полосы в приемниках GPS разбившегося 12 сентября 2021 года в Иркутской области L-410 отличались от фактических. (подробности)

0