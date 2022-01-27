На кладбище в поселке Марково скоро закончатся места для захоронений

Жители Маркова обеспокоены нехваткой свободной земли на местном кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Марковском кладбище вскоре могут закончиться места для захоронения. Этой проблемой обеспокоены жители поселка. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте Марковского МО.

- Существует острая необходимость в определении границ Марковского кладбища, с внесением изменений в генеральный план в части изменения зонирования территории городского поселения, - отметили в администрации.

Чтобы решить эту проблему, сначала администрацией будет оформлено кладбище, которое находится в зеленой зоне, затем земли сельхозназначения под второе кладбище. Также в течение недели будут приниматься обращения собственников земель, использующих территорию под размещение кладбища, о внесении изменений зонирования территории, а также планирующих использовать другие земельные участки под размещение кладбища.

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