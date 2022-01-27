В Иркутске полиция разыскивает подозреваемого в краже 10 тысяч рублей из хостела Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские объявили в розыск 25-летнего Дмитрия Рогожина. Его подозревают в краже денег из хостела. Сумма похищенного составляет около 10 тысяч рублей. Преступление было совершенно 12 декабря 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По этому делу следователем отдела полиции № 7 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), - рассказали в ведомстве.

Тех, кто узнал человека на фото и владеет информацией, где сейчас находится Дмитрий Рогожин, просят сообщить об этом в ближайшую дежурную часть полиции, либо по телефону 02.

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