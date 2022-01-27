Порыв магистрального трубопровода произошел в Братске. Фото: администрация Братска

Утром 27 января в Братске произошел порыв магистрального трубопровода по улице Энгельса 23. Вода быстро вышла на проезжую часть. Для устранения аварии на место выехали специалисты. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Дорожная служба города Братска осуществляет посыпку дороги для предотвращения ДТП. Аварийная служба работает над устранением порыва, - рассказали в администрации.

Холодная вода из-за порыва трубопровода в домах не отключалась. Водителей просят быть особо внимательными на участке дороги, где произошла авария.

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