Роспотребнадзор: 95% случаев заболевания омикроном в Иркутской области протекает, как ОРВИ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дополнительных ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией в ближайшее время в Приангарье не планируется. Об этом во время прямого эфира в соцсетях заявила заместитель главного государственного санитарного врача по Иркутской области Наталья Поталицина.

- Весь комплекс мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции, уже включён в действующие нормативные документы, - сообщила Наталья Поталицина.

Также она отметила, что в 95% случаев омикрон-штамм у больных в Иркутской области протекает как ОРВИ, поэтому им не требуется госпитализация.

Вместе с этим Наталья Поталицина рассказала, что нововведения могут быть созданы для облегчения работы врачей, а также разобщения пациентов в очередях на прием.

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