Жители Иркутской области получают одни из самых высоких зарплат в Сибири Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень среднемесячной зарплаты в Сибири подсчитали специалисты Новосибирскстата. За основу они взяли данные за 2021 год. Так, жители СФО в месяц в среднем зарабатывают 46 922 рубля. Самым большим доходом могут похвастаться в Красноярском крае – 58 099 рублей. Приангарье также вошло в тройку лидеров. По подсчетам экспертов, в среднем иркутяне зарабатывают 52 741 рубль. На третьем месте рейтинга расположилась Томская область, где средний доход составил 49 041 рубль.

- Среди регионов, входящих в состав СФО, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, - рассказали в Новосибирскстате.

При этом самый большой доход в Приангарье принадлежит работникам сферы добычи полезных ископаемых (103 610), а также страхования и финансов (69 224).

Самый низкий уровень зарплат отмечается в республике Алтай (37 207) и Алтайском крае (31738).

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