Немец и россиянка поженились на берегу Байкала после судьбоносной встречи. Фото: Служба ЗАГС по Иркутской области

25 января в ЗАГСе поселка Листвянка заветное «Да» друг другу сказали гражданин Германии Станислав Брусгул и гражданка России Кристина Соснерж. Место заключения брака было выбрана неслучайно, ведь судьбоносная встреча пары произошла на побережье Байкала. Об этом сообщают в службе ЗАГСа по Иркутской области.

- Впервые встретились будущие супруги в августе 2019 года на острове Ольхон, - рассказали в региональном ЗАГСе. - Кристина совершала велопутешествие, а Станислав только прилетел из Германии и путешествовал по острову пешком. В районе деревни Харанцы они впервые увидели друг друга, но прошли мимо.

Спустя 2 года Кристина и Станислав встретились снова в компании общих друзей, с которым познакомились на Ольхоне. Во время беседы они поняли, что уже видели друг друга. Мужчина детально запомнил, как выглядел фэтбайк, понравившейся ему тогда девушки.

Перед отъездом в Германию в поселке Большие Коты Станислав сделал Кристине предложение. В декабре молодые подали заявление в центральный отдел ЗАГСа Приангарья, где им предложили пожениться на берегу Байкала, который и соединил их судьбы, в поселке Листвянка.

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