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Происшествия27 января 2022 10:19

Бывший чиновник из Иркутска получил условный срок и штраф за взятку

Экс-сотрудника администрации Иркутска приговорили почти к 8 годам условного срока за взятку
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Бывший чиновник из Иркутска получил условный срок и штраф за взятку

Бывший чиновник из Иркутска получил условный срок и штраф за взятку

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Иркутске осудили экс-начальника отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации города. Его признали виновным в получении взятки. Следствием и судом было установлено, что в 2019 году бывший чиновник получил 250 и 450 тысяч рублей от гендиректора подрядной организации. За взятку он обещал без замечаний принять работы по капитальному ремонту канализационных сетей на улице Якоби и строительству сетей водоснабжения на улицах Владимирской и Карьерной. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В рамках расследования уголовного дела следователями СК совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России “Иркутское” были проведены обыски в администрации города Иркутска, в подрядной организации, а также по месту жительства. В ходе обысков следователями изъяты денежные средства в размере более 3 миллионов рублей, а также исполнительная документация, акты приемки работ, - рассказали в ведомствах.

Октябрьский районный суда Иркутска назначил экс-чиновнику 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 1 миллиона рублей. После отбывания наказания он в течение 5 лет не сможет занимать определенные должности.

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