«Поддержите меня»: суперзвезда Сергей Зверев просит поклонников о помощи после иска в суд из-за его участия в выборах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суперзвезда отечественного шоу-бизнеса, король гламура Сергей Зверев давно мечтал сменить стразы, и яркие наряды с коронами на строгий классический костюм, а обувь на высокой платформе на классические туфли. В прошлом году знаменитый стилист решил баллотироваться в Госдуму от родной Бурятии. Но проиграл выборы и не прошел в депутаты, набрав скромные 7,48 % голосов избирателей.

Эти выборы аукаются суперстару до сих пор. Звезда, которая и так находится постоянно в шоке, на днях получил телеграмму с приглашением, нет, не на фешн-показ, а в суд.

- Бурятский избирком подал на меня в суд, - жалуется 1 миллиону своих подписчиков в Инстараме Сергей Зверев. – По их мнению я поздно сдал отчет о выборах. - Но у меня есть все доказательства и чеки с Почты со штампами, что все я отправил вовремя. Посмотрите - у меня в сторис есть доказательства, что все вовремя отправлено. Подать отчет надо было до 25 октября 2021 года, я все отправил 23 октября 2021-го .

Истец считает, что стилист все же слишком поздно подал финансовый отчет.

Задав поклонникам вопрос, что они думают насчет всей этой ситуации, король гламура попросил поддержки не только у них, но и у прессы, которую суперстар просит приехать в зал суда. К слову, слушание состоится 28 января, так что у суперзвезды все меньше времени выбрать, в какой короне появиться на заседании.

К слову, Сергей Зверев уже не раз доказывал, что способен вывести на мировой уровень не только новость о себе, но и другие громкие новости. Многие наверняка помнят одиночный пикет короля гламура у стен Кремля в защиту Байкала. Тогда он боролся против строительства завода в Култуке, на котором бы производили байкальскую воду. Строительство завода, кстати, вскоре прекратили. Хотя и по настоянию властей и прокуратуры. А сам Сергей Зверев был оштрафован по решению суда. Грозит ли штраф Сергею Звереву на этот раз, пока неизвестно.

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