Свет отключат в трех районах Иркутска 28 января Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

28 января в Иркутске частично ограничат подачу электричества. В утреннее и дневное время свет отключат в некоторых домах по улице Байкальская, Ленина, Марата. В ночное время – на Академической, Безбокова, Бродского, Касаткина и на Приморском. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте компании «Иркутские электросети».

- В разных домах пройдет ремонт вводного устройства, переключение вводного устройства на новый самонесущий изолированный провод и восстановление схемы, - рассказали в соцсетях компании.

Ремонт на электросетях пройдет в Октябрьском, Свердловском и Правобережном районах

Работы на электросетях плановые. Неудобства с отключением света в будущем даст возможность работать сети без перебоев.

Отключение света 28 января ожидается в Октябрьском районе

Внимание жителей обращают на то, что возможны изменения в плане работы в связи с появлением сложных погодных условий или выявлении дефектов на энергооборудовании.

Отключение света 28 января ожидается в Свердловском районе

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