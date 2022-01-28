Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает 33-летнего Анатолия Кирик, подозреваемого в краже денег и вещей у женщины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту следователем отдела полиции № 7 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), -рассказали в ведомстве.

Иркутян, узнавших мужчину на фото, либо владеющих информацией о местонахождении Анатолия Кирик, просят обратиться в ближайший отдел полиции или связаться по телефону 02.

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