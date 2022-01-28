Бизнесмена из Иркутской области осудят за заказное убийство 9-летней давности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноярском крае перед судом предстанет житель Приангарья. Мужчину обвиняют в заказном убийстве 9-летней давности. По версии следствия, в 2013 году, будучи начальником нескольких компаний по продаже бытовой техники решил избавиться от владельца юридических лиц. Бизнесмен нанял своего знакомого, а тот в свою очередь, не желая «марать руки», попросил совершить убийство трех мужчин из Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

- В октябре 2013 года на правобережье Красноярска один из соучастников преступления при содействии других исполнителей нанес потерпевшему не менее 17 ударов ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Заказчику убийства долгое время удавалось скрывать от полиции. Его объявили в международный розыск и только в 2020-м сибиряка задержали за рубежом. В сентябре прошлого года обвиняемого экстрадировали в Россию для уголовного преследования.

Остальные четыре соучастника уже услышали приговоры суда в 2019-2020 годах.

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