Житель Братска обчистил "Жигули" ради новой магнитолы в свою машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала ранее судимого жителя Братска, который подозревается в краже магнитолы, динамиков, аптечки и документов на "Жигули". Им оказался безработный 20-летний молодой парень. Об этом сообщают в пресс-службе межмуниципального управления МВД России «Братское» по Иркутской области.

- На днях в полицию обратился житель жилого района Энергетик и сообщил о краже имущества из его автомашины «ВАЗ 2107», стоящей во дворе. Пострадавший рассказал, что злоумышленники пробрались к нему в ночное время, - отметили в региональном МВД.

Сейчас все похищенное у мужчины изъяли. По преступлению завели уголовное дело. Мужчине дана подписка о невыезде.

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