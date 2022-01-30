Уголовное дело возбуждено из-за бесследного исчезновения 25-летнего иркутянина

В Иркутске возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 25-летнего мужчины. По версии следствия, Чернышев Александр утром 6 октября 2021 года ушел из дома, расположенного по адресу: переулок Деповский, 14-8 и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В связи с длительным отсутствием молодого человека следствие не исключает, что он мог стать жертвой преступления, - отметили в ведомстве.

Людей, которые видели мужчину на фото или владеют информацией о его местонахождении, просят незамедлительно сообщить в правоохранительные органы лично, либо по телефону 102.

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