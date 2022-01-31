Поджигателя иномарки «Тойота Карина» задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля «Тойота Карина». Полиция выяснила, что им оказался 65-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Житель микрорайона Университетский арендовал машину «Тойота Карина» и оставил на ночь во дворе, - рассказывают в ведомстве. - Испытывая к мужчине неприязнь, желая свести с ним счеты, злоумышленник поджег машину. В скором времени по камерам наружного наблюдения была найдена машина, на которой ехал подозреваемый, и его задержали.

При осмотре сгоревшей машины эксперты обнаружили улики - ткань с остатками горючей жидкости.

Сейчас проверяется, причастен ли мужчина к подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Наказание за подобное преступление – лишение свободы сроком до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высокую девушку в розовом пуховике разыскивают в Иркутске. В Иркутске больше 10 дней разыскивают пропавшую Веру Чиркову. (подробности)

32 человека пострадали в ДТП в Иркутске за неделю. За семь днем в областном центре произошло 19 автоаварий. (подробности)