Высокую девушку в розовом пуховике разыскивают в Иркутске

В Иркутске больше 10 дней разыскивают пропавшую Веру Чиркову Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают бесследно пропавшую Веру Чиркову. 32-летняя женщина 20 января ушла из дома, расположенного на улице Байкальская и больше не выходила на связь. О ее местоположении ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Людей, владеющих какой-либо информацией о без вести пропавшей или о ее местонахождении, полицейские просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 102 (112), - отметили в ведомстве.

Приметы: на вид около 30-35 лет, европейский тип лица, худощавого телосложения, рост 175 см, глаза серые, волосы русые мелированные ниже плеч.

Была одета: розовый пуховик, черные брюки, блузка черно-белого цвета, сапоги черного цвета.

При себе имела рюкзак розового цвета.

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