Житель Иркутской области совершил преступление, не покидая колонию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братском районе снова осудили заключенного. На этот раз за нападение на сотрудника колонии. 39-летний мужчина отбывал срок в ИК, расположенной в городе Вихоревка. Следствие установило, что в сентябре 2021 года он нанес травмы сотруднику ГУ ФСИН, когда тот выполнял свои служебные полномочия. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Таким образом, заключенный получил новый срок. На этот раз ему назначили 1 год и 8 месяцев в исправительной колонии особого режима.

Уголовное расследовано следователем СО по Братскому району СУ СК России по Иркутской области.

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