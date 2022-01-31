Пенсионерка из Иркутска сделала больше 500 переводов, чтобы обогатить аферистов на 8 миллионов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

69-летняя жительница Приангарья перевела аферистам 8 миллионов 116 тысяч рублей, которые копила 20 лет. Это самая крупная сумма, которая была похищена удаленно в Иркутской области с начала 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С сентября по декабрь 2021 года пенсионерке звонили мошенники по телефону и представлялись сотрудниками Центрального и коммерческого банков, а также следователем. По словам пострадавшей, коды телефонов были московские, - отметили в региональном МВД.

Аферисты сказали женщине, что на ее имя кто-то хочет оформить займ. «Банкиры» убедили ее взять два кредита и перевести свои сбережения и заемные деньги на «безопасный счет». Бабушка сделала более 500 переводов думая, что спасает свои кровно накопленные деньги.

На злоумышленников заведено уголовное дело. Личности мошенников устанавливаются.

За январь 2022 года в Иркутской области от телефонных и интернет афер уже пострадали 130 человек. Подобный случай самый распространенный. Кроме того, очень часто теперь используется голосовой робот-помощник.

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