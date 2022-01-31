Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 4:03

Лжепродавцы дешевых иномарок предстанут перед судом в Ангарске

Мошенники обманули жителей Приангарья, Красноярского края и республики Хакасия
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лжепродавцы дешевых иномарок предстанут перед судом в Ангарске

Лжепродавцы дешевых иномарок предстанут перед судом в Ангарске

Фото: Александр ГЛУЗ

Под видом выгодной сделки публиковали объявления-пустышки 28-летний иркутянин и его 32-летняя знакомая. На сайте для продажи авто они находили фотографии машин «Тойота Камри», «Тойота Аллион», «Тойота Раум» и «Хонда Фит» и начинали «торговлю», конечно, намеренно снижая цену. Потенциальных покупателей заверяли, что спрос на иномарку высокий, поэтому необходима предоплата от 3 до 20 тысяч рублей. А получив деньги, просто переставали выходить с жертвой на связь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий изъяты вещественные доказательства, выявлены подставные лица, на которых оформлены номера телефонов, а также установлены IP-адреса, с которых аферисты размещали объявления, - рассказали в ведомстве. - В итоге собранные доказательства позволили инкриминировать злоумышленникам 6 эпизодов противоправной деятельности с потерпевшими, проживающими на территории Иркутской области, а также в городах Красноярск и Абакан.

Против подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», их материалы объединены в одно производство переданы в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поджигателя иномарки «Тойота Карина» задержали в Иркутске. Ему грозит до 5 лет колонии. (подробности)

Высокую девушку в розовом пуховике разыскивают в Иркутске. В Иркутске больше 10 дней разыскивают пропавшую Веру Чиркову. (подробности)

ДТП с участием двух машин такси и трамвая произошло в Иркутске. Пострадали двое пассажиров иномарок. (подробности)

0