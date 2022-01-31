Лжепродавцы дешевых иномарок предстанут перед судом в Ангарске Фото: Александр ГЛУЗ

Под видом выгодной сделки публиковали объявления-пустышки 28-летний иркутянин и его 32-летняя знакомая. На сайте для продажи авто они находили фотографии машин «Тойота Камри», «Тойота Аллион», «Тойота Раум» и «Хонда Фит» и начинали «торговлю», конечно, намеренно снижая цену. Потенциальных покупателей заверяли, что спрос на иномарку высокий, поэтому необходима предоплата от 3 до 20 тысяч рублей. А получив деньги, просто переставали выходить с жертвой на связь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе следственно-оперативных мероприятий изъяты вещественные доказательства, выявлены подставные лица, на которых оформлены номера телефонов, а также установлены IP-адреса, с которых аферисты размещали объявления, - рассказали в ведомстве. - В итоге собранные доказательства позволили инкриминировать злоумышленникам 6 эпизодов противоправной деятельности с потерпевшими, проживающими на территории Иркутской области, а также в городах Красноярск и Абакан.

Против подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», их материалы объединены в одно производство переданы в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

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