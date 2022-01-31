Знакомые ограбили майнера на 1,5 миллиона рублей под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция задержала трех подозреваемых в краже майнингового оборудования в Иркутском районе. Мужчины 25, 37 и 39 лет проникли на чужой участок и похитили 12 дорогостоящих машинок, скрывшись с места преступления. Позже оказалось, что один из злоумышленников был знаком с владельцем аппаратуры. Он и рассказал своим приятелям, где майнер хранит оборудование на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту следователем отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража), - рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают причастность трех подозреваемых к другим случаям краж дорогостоящего оборудования для майнинга криптовалюты.

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