В Иркутской области по вине сотрудника ГУФСИН произошло ДТП, в котором погибли два человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области перед судом предстанет сотрудник ГУФСИН России по Красноярскому краю. По его вине произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни двух человек. По версии следствия, в январе 2021 года мужчина за рулем иномарки «Хендай» ехал по федеральной трассе Р-255 «Сибирь». На участке 1185 километр, он выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в «Ладу». Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате дорожного транспортного происшествия на месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля «Ваз 21120», три пассажира находившиеся в салоне указанного автомобиля получили тяжкий вред здоровью, - рассказали в ведомствах.

Сотрудника ГУФСИН будут судить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц».

Уголовное дело было расследовано следователем СО по Тайшету СУ СК России по Иркутской области. Материалы переданы в Тайшетский суд.

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